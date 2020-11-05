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05.11.2020 - 23:35 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika Ergin Ataman: Son 2 dakikayı iyi oynadık

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman galibiyetin ardından "Son 2 dakikayı biz daha iyi oynadık ve maçı kazandık" dedi.

Son dakika Ergin Ataman: Son 2 dakikayı iyi oynadık
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İsrail'in Maccabi Playtika takımını 91-89 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, son iki dakikayı daha iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, "Maça çok iyi başladık. Erten Gazi savunmada iyi bir performans gösterdi. Onun Wilbekin'e agresif savunma yapmasını istemiştim ama Bryant devreye girdi, zor şutları sayıya çevirdi ve Maccabi maçı dengeledi. İlk yarıda yaptığımız hatanın gardlara yaptığımız savunma olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarıda daha baskılı oynadık. Maccabi de çok iyi basketbol oynadı. Son 2 dakikayı biz daha iyi oynadık ve maçı kazandık." diye konuştu.

Ergin Ataman, sakatlığı süren Bryant Dunston'ın yerine Sertaç Şanlı'ya sorumluluk vereceklerini belirterek, şunları aktardı: "Dunston 1 ay oynamayacak. Onun başına gelen kimsenin başına gelmemiştir. Geçen sene ayağı yandı 5 ay oynamadı, bu sene gözüne parmak girdi retinası yırtıldı. Sertaç, kovidi atlatmak üzere. Ondan negatif sonuç bekliyoruz. Bir transfer düşünmüyoruz, bu sorumluluğu Sertaç'a vereceğiz. Ümit ederim ki başka bir sıkıntı olmaz, sıkıntı olursa da kulüp gereğini yapar."

Ataman, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen ismi Yalçın Granit ile ilgili olarak da, "Yalçın Granit çok sık görüştüğüm bir abimdi. Basketboldan son gününe kadar kopmadı. Hepimiz ona minnettarız. Türk basketbolunun duayeniydi. Onun adını yaşatmak için hepimize görev düşüyor." dedi.

Maccabi Playtika cephesi

Maccabi Playtika Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise şu görüşleri paylaştı: "Zorlu bir maçtı. Biz de Anadolu Efes gibi elimizden geleni yaptık. Efes'in oyuncuları eksikti ama tecrübesiyle maçın gidişatını değiştirdi. Maçın gidişatı son çeyrekte değişti. Maç boyunca iki takım da iyi oynadı. Takımımı tebrik ediyorum."

Son dakika Ergin Ataman: Son 2 dakikayı iyi oynadık

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