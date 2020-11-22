Son dakika - Erling Haaland'dan 4 gol birden! Nuri Şahin'in rekorunu kırdı...

Borussia Dortmund, Herhta Berlin deplasmanında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Ev sahibi ekibin golünü 33. dakikada Cunha kaydetti.

İkinci yarıda Erling Haaland, sahneye çıktı. Norveçli ilk olarak 47. dakikada sahneye çıktı: 1- 1. 2 dakika sonra bir kez daha sahne alan Haaland, takımını 2-1 öne geçirdi.

Gecenin kahramanı olmayı kafasına koyan Haaland, 62'de takımını rahatlattı: 1-3. Guerreriro, 70. dakikada Borussia Dortmund'u 4-1 öne geçirirken; 79. dakika ilginç bir ana sahne oldu. Önce Cuhna penaltıdan Hertha'nın 2. golünü kaydetti. Santradan gelişen atakta aynı dakikada Erling Haaland ağları bir kez daha havalandırdı ve skoru ilan etti.

Nuri Şahin'in rekorunu kırdı

Borussia Dortmund'da 84. dakikada Erling Haaland'ın yerine oyuna giren 16 yaşındaki Youssoufa Moukoko, Nuri Şahin'in rekorunu kırdı ve Bundesliga tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 18 yaptı ve lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Hertha Berlin ise 7 puanda kaldı.

Bayern Münih 1 puana razı oldu

Bayern Münih, Bundesliga’nın 8. haftasında Allianz Arena’da Werder Bremen’i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 45. dakikada Maximilian Eggestein’in golüyle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih 62. dakikada Kingsley Coman’ın topu filelere göndermesiyle skoru eşitledi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı. Werder Bremen takımında ilk 11’de maça başlayan eski milli futbolcu Ömer Toprak 90 dakika forma giydi.

Bayern Münih puanını 19’a, Werder Bremen de 11’e çıkardı. Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen deplasmanda Arminia Bielefeld’i 2-1, Wolfsburg da deplasmanda Schalke 04’ü 2-0 mağlup etti.

Borussia Mönchengladbach sahasında Augsburg ile 1-1, Hoffenheim da sahasında Stuttgart ile 3-3 berabere kaldı.