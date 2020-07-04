Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Son dakika | Ermenistan futbolunda şike skandalı
04.07.2020 - 14:58 | | ANKARA (AA)

Son dakika | Ermenistan futbolunda şike skandalı

Ermenistan Futbol Federasyonu, şike yapıldığı gerekçesiyle ülkenin ikinci futbol ligini askıya alırken, 45 kişiye futboldan ömür boyu men cezası verdi.

Son dakika | Ermenistan futbolunda şike skandalı
ABONE OL

Federasyondan yapılan açıklamada, aralarında kulüp sahipleri, oyuncular ve antrenörlerin yer aldığı şike yaptığı tespit edilen 45 kişiye ömür boyu, 13 kişiye ise çeşitli dönem aralığında men cezaları verildiği belirtildi.

Son dakika | Ermenistan futbolunda şike skandalı

Ermenistan 2. Futbol Ligi maçları askıya alınırken, bu ligde mücadele eden Aragats, Torpedo, Masis, Lokomotiv ve Yerkan takımları, maçlarda aldığı şüpheli sonuçlar nedeniyle ligden diskalifiye edildi. 

Konu üzerine açıklamalarda bulunan Ermenistan Futbol Federasyonu Başkanı Armen Melikbekyan, "Bu kararları, uluslararası futbol organizatörleri, UEFA ve ülkenin yargı organlarıyla yaptığımız görüşmelerin ardından almaya karar verdik. Şike yapıldığına ilişkin elimizde çok net kanıtlar bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu. Ülke basınında yer alan haberlere göre, futboldan men cezası alanlar arasında Rus pasaportlu kulüp sahipleri, Rus, Ukraynalı, Letonyalı ve Belaruslu futbolcular da yer alıyor.

 

  

    Alex Morgan annelik günlerini paylaştı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Bursaspor'a prim müjdesi
      Bursaspor'a prim müjdesi
    2. Son dakika | Ermenistan futbolunda şike skandalı
      Son dakika | Ermenistan futbolunda şike skandalı
    3. Son dakika | Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
      Son dakika | Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
    4. Valencia, Sloven basketbolcu Klemen Prepelic'i kadrosuna kattı
      Valencia, Sloven basketbolcu Klemen Prepelic'i kadrosuna kattı
    5. Adana Demirspor'da hedef şampiyonluk
      Adana Demirspor'da hedef şampiyonluk



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor'a ret

    Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor'a ret

    Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Rusya'dan sol bek: Maciej Rybus

    Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye Rusya'dan sol bek: Maciej Rybus

    Yılport Samsunspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı

    Yılport Samsunspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı

    Son dakika transfer haberleri | Mariano’ya yarı yarıya teklif

    Son dakika transfer haberleri | Mariano’ya yarı yarıya teklif

    Sıradaki Haber