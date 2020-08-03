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03.08.2020 - 13:53 |

Son dakika | Erol Bulut, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı

Teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı. Başarılı teknik adamın Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor...

Son dakika | Erol Bulut, Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmasına kesin gözüyle bakılan Erol Bulut, sosyal medya hesabından Alanyaspor'a veda mesajı yayınladı.

Bu gelişme sonrası sarı-lacivertli kulübün resmi açıklamayı kısa zamanda yapması bekleniyor.

 Son dakika | Erol Bulut, Alanyaspordan ayrıldığını açıkladı

'Alanyaspor'daki görevimiz bugün itibariyle son bulmuştur'

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur.

Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Alanyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim.
Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarlarımızla, 2010-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik; takımımızı Avrupa kupalarına götürme başarısı gösterdik.

Ekibim ve ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Aytemiz Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz.

Aytemiz Alanyaspor'a bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa kupalarında başarılar dilerim."

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