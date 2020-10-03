Son dakika | Erol Bulut: "Birkaç görüştüğümüz oyuncu var"

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

"75 dakika iyi bir maç oldu bizim adımıza. 2-0 öndeyken, hatta maç 3-0 4-0 olmalıydı. Rakip penaltı aldı. Son 15 dakika biraz sıkıntılı geçti. Rakip ikinci bir penaltı kazandı. İkinci penaltıdan önce Papiss Cisse'ye faul vardı. Hakem farklı yorumladı."

"İlk penaltıya kadar iyi bir maç sergiledik. Üstüne koymamız gerekiyor. Yeterli mi diye sorarsanız, yapılan transferler, uyum süreci... İlk 75 dakika fena değil."

"Milli maç arası bizim adımıza iyi olacak. Eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. Milli maç arasından sonra daha iyi bir Fenerbahçe seyrettirmeyi düşünüyoruz."

"Birkaç görüştüğümüz oyuncu var. Transfer yaşanacak gibi duruyor. Hep birlikte göreceğiz.