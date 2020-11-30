Son dakika - Erol Bulut: BÃ¶yle bir maÃ§Ä± bir daha yaÅŸamak istemiyorum

Derbide kaybetmekten Ã§ok istediklerini sahaya yansÄ±tamamanÄ±n hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸayan sarÄ±-lacivertli oyuncular, birbirlerine gÃ¼venip Ã§alÄ±ÅŸmaktan baÅŸka ÅŸanslarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda birleÅŸtiler. Bu sezon camianÄ±n kendilerinden mutlak ÅŸampiyonluk beklediÄŸinin bilincinde olan FenerbahÃ§eli futbolcular, puan kayÄ±plarÄ±nÄ± telafi ederek hedeflerine yÃ¼rÃ¼yecekler.

EROL BULUT: ''BÃ–YLE BÄ°R MAÃ‡I BÄ°R DAHA YAÅžAMAK Ä°STEMÄ°YORUM''

Teknik DirektÃ¶r Erol Bulut, maÃ§ sonunda soyunma odasÄ±nda oyuncularÄ±na yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirirken, acÄ± reÃ§eteye dair mesajlarÄ±nÄ± vererek; bÃ¶yle bir maÃ§Ä± bir daha yaÅŸamak istemediÄŸini, takÄ±m olarak kazanÄ±p takÄ±m olarak kaybettiklerini, kazanan takÄ±m kimliÄŸini de sahaya yine hep birlikte yansÄ±tacaklarÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

EMRE BELÃ–ZOÄžLU: ''BU TAKIM ÅžAMPÄ°YON OLACAK"

Sportif direktÃ¶r Emre BelÃ¶zoÄŸlu da bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸayan takÄ±mÄ± teselli ederek, ''Bu maÃ§ bitti, Ã¶nÃ¼mÃ¼zde yeni bir maÃ§ var, kazanmamÄ±z gerekiyor. HatalarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rÃ¼p, bu psikolojiden hemen Ã§Ä±kmalÄ± ve bu haftaki Denizlispor maÃ§Ä±na hep birlikte tÃ¼m camiamÄ±zla konsantre olmalÄ±yÄ±z. Dik duracaÄŸÄ±z, zorluklarÄ±n altÄ±ndan beraber kalkacaÄŸÄ±z, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takÄ±m ÅŸampiyon olacak" ifadelerini kullandÄ±.Â

BelÃ¶zoÄŸlu takÄ±ma, "Herkes dersini alÄ±p, sorumluluÄŸunun farkÄ±nda olup, Ã¶nÃ¼ne baksÄ±n" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Emre BelÃ¶zoÄŸlu ayrÄ±ca, "18 oyuncusu ve teknik heyeti yeni gelmiÅŸ olan bu takÄ±m, 10 maÃ§ta 3 derbi oynamasÄ±na raÄŸmen hala ligin zirvesinde. Kaybedilen hiÃ§bir ÅŸey yok" dedi