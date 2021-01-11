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11.01.2021 - 18:39 |

Son dakika - Erol Bulut: "Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz"

Süper Lig'de Erzumspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Erzumspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

"Konuşmam fazla olmayacak. Maçtan önce ne dediysem onların devamı. Sonuçta kurallar olduğu için buradayız. Sadece söyleyeceğim futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. 1800 metrede top oynuyoruz. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Zaten sahada gösterdiğimiz performansla belli oldu."

Son dakika - Erol Bulut: Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz

Bulut, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, saha şartlarının zor olduğunu bir maç oynadıklarını ifade etti.

Hava şartlarının daha uygun olduğunu belirten Bulut, "Hava şartları normal olmasa da yine de Erzurum'a baktığımız zaman daha soğuk hava oluyordu. Bugün 4-5 derecede oynadık. Hava şartları iyiydi ama zemin biraz istediğimiz gibi değildi." dedi.

İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını ifade eden Bulut, "İlk yarıda oyunumuzu tam anlamıyla sahaya yansıtamasak da yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeye çalıştık ve birini değerlendirdik. İkinci yarıda oyunu istediğimiz şekilde gerçekleştirdik. Daha baskılı oynamaya çalıştık ve nitekim 2 ve 3. golleri atmış olduk." diye konuştu. 

Bulut, rakibe pozisyon vermeden oynadıklarını anlatarak, "Kalemizde hemen hemen hiç pozisyon vermeden oynadık. Erzurum'un zeminine karşı biraz farklı bir oyun olması gerekiyordu. Akıllı oyun ve 3 puan. Galip gelerek 3 puanlar devam ettiğimiz için mutluyuz. Futbolcularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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