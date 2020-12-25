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25.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Erol Bulut’a baskı sona erdi

Fenerbahçe’de galibiyete en çok sevinen isimlerin başında Teknik Direktör Erol Bulut geldi. Bu galibiyet sayesinde takımda pozitif hava geri gelirken, teknik heyet ve takım ciddi bir baskıdan da kurtuldu.

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Fenerbahçe’de galibiyete en çok sevinen isimlerin başında Teknik Direktör Erol Bulut geldi.
Sezon başında yapılan transferler ve kurulan iddialı takım sonrası başarılı futbol ve galibiyetler beklenirken, özellikle iç sahada arka arkaya alınan mağlubiyetler sonrası teknik direktör Bulut, eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Ardından da koltuğu sallanmaya başlamıştı.
Sarı-lacivertli yönetim ise, kritik süreçte erken bir karar almak yerine, teknik direktörüne destek vermişti. Ancak önemli olan bir galibiyetle taraftarın da desteğini almaktı. Başakşehir maçındaki hakem kararları tartışılsa da sarı-lacivertliler 11’e 11 maç devam ederken rakibe karşı üstün oynadıklarını belirtip galibiyete bu şekilde ulaştıkları görüşünde birleşti.
Bu galibiyet sayesinde takımda pozitif hava geri gelirken, teknik heyet ve takım ciddi bir baskıdan da kurtuldu.

Son dakika - Erol Bulut’a baskı sona erdi

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