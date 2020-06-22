Son dakika | Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Bulut, "İlk 5'e girmeye çalışıyoruz. Biz hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de bunu oynamaya çalıştık. 2. yarıda yaptığımız değişikliklerle takımı ateşledik. Güzel bir maç oldu, tempolu bir maç oldu. Yolumuza iyi şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe ile ilgili soruya Erol Bulut, "Bu konuda ben bir şey diyemem. Oynayacağımız bir kupa finali ve önümüzde 6 lig maçı daha var. Şu an sadece buna konsantreyim." dedi.

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