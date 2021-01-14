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14.01.2021 - 23:05 |

Son dakika - Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması!

Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu

Son dakika - Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması!
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Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"İki takım da kontrollü başladı. Pozisyon vermemeye çalıştı iki takım. Süre biraz geçince oyun açıldı. İkinci yarı daha da iyi oldu. Yeterince gol pozisyonları oldu. Biz birini iyi değerlendirdik duran toptan. Defansımızı iyi yaptık."

"Sakatlarımız ve kart cezalılarımız oluyor. Hep rotasyona gitmek zorunda kalıyoruz ki maalesef sezon sonuna dek böyle devam edeceğiz. Çünkü üç günde bir maç oynuyoruz, rakiplerimiz için de aynı şekilde bu durum."

"Takımın fiziksel durumundan çok memnunum. Son maçta 118 km, önceki maçta 117.5 km koştuk. Arada sadece iki günlük dinlenme vardı. O yüzden fiziksel açıdan bir sorun olduğumuzu düşünmüyorum ama takım sonuçta yoruluyor, bu son derece normal."

"Mesut Özil konusunda bir gelişme var mı?" sorusuna Erol Bulut: "Hep birlikte izleyeceğiz." cevabını verdi.

Son dakika - Erol Buluttan Mesut Özil açıklaması

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