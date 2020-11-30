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30.11.2020 - 08:24 | | Fanatik

Erol Bulut'un Beşiktaş kabusu! 7 maçta 6 mağlubiyet...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı çıktığı 7 müsabakada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

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Beşiktaş'a karşı 4-3 kaybeden Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, böylece Beşiktaş'a karşı başarısız istatistiğini değiştiremedi. Beşiktaş'a karşı çıktığı 7 müsabakada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Erol Bulut, siyah-beyazlılara karşı galibiyet yaşayamadı.

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş'a karşı 4-3 kaybeden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, böylece Beşiktaş'a karşı başarısız istatistiğini değiştiremedi. derbisinde Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'un çalıştırıcısı olarak siyah beyazlılara karşı çıktığı 7 müsabakada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alan genç teknik adam siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini alamadı.

Erol Bulut’un Beşiktaş karnesi:

Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (25 Kasım 2017)

Beşiktaş: 3 - Yeni Malatyaspor: 1 (22 Nisan 2018)

Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (15 Eylül 2018)

Yeni Malatyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (15 Şubat 2019)

Beşiktaş: 2 - Alanyaspor: 0 (6 Ekim 2019)

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 (29 Kasım 2020)

Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 (28 Şubat 2020)

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