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24.01.2021 - 21:11 |

Son dakika - Ersin Destanoğlu'ndan Aboubakar itirafı! 'Top toplayıcıyken...'

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Aboubakar açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Ersin Destanoğlu'ndan Aboubakar itirafı! 'Top toplayıcıyken...'
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Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ve Aboubakar açıklamalarda bulundu.

Ersin Destanoğlu, Aboubakar ile ilgili olarak, "Aboubakar'ın gollerini canlı görmek, biz gençler için çok güzel bir şey. Aynı takımı paylaştığımız için mutluyum. Aboubakar'ın daha önceki döneminde top toplayıcı olarak görev yapıyordum. Benfica'ya attığı golde deli sevinmiştik." dedi.

Vincent Aboubakar ise gen kaleci için "Hayat hızlı geçiyor. Ersin'in önünde uzun bir kariyer var. Bugün çok iyi oynadı. Böyle devam ederse parlak bir kariyeri olur. Ersin, Sergen Hoca'nın güvenini kazandı. Böyle devam ederse Milli Takım ve daha büyük Avrupa takımları onu bekliyor." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğu konuşmak için erken. Daha 20 maç var. Oldukça zor bir maç oynadık. Haftada iki maç oynamak çok zor ve toparlanma süremiz çok az. Tek amacımız bu 20 maçı iyi geçirmek ve şampiyon olmak. Beşiktaş camiasındaki herkesi mutlu etmek zorundayız."

Son dakika - Ersin Destanoğlundan Aboubakar itirafı Top toplayıcıyken...

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