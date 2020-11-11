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11.11.2020 - 11:05 | | Tolga YILDIRIM / ANTALYA (DHA) -

Son dakika | Ersun Yanal, 3.5 yıllığına Antalyaspor'da!

Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 3.5 yıllığına anlaştı. Tecrübeli teknik adam bugün kırmızı-beyazlı takım ile antrenmanlara başlayacak. Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Ersun Yanal ile 3,5 yıllık anlaşma imzaladık. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda şampiyonluğa oynayacak Antalyaspor yaratmak" dedi.

Son dakika | Ersun Yanal, 3.5 yıllığına Antalyaspor'da!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon oynanan Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Ersun Yanal yeniden Süper Lig'e döndü. 

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile el sıkıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip ile 3,5 yıllığına anlaşan tecrübeli teknik adam bugün antrenmanda takımın başında olacak. Kulüp gün içerisinde sosyal medya hesabından gerçekleştireceği açıklamayla yeni teknik direktörünü taraftarına açıklayacak.

'Hedefimiz önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynamak'  

FRAPORT TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Ersun Yanal ile 3,5 yıllık anlaşma imzaladık. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda şampiyonluğa oynayacak Antalyaspor yaratmak" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 3,5 yıllığına sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik adam bugün yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkacak. Ersun Yanal ile uzun vadeli plan yaptıklarını belirten Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Gençler ve tecrübeli oyuncuların bir arada oynayacağı başarılı bir takım olacağız. Antalyaspor'un geleceği genç oyuncularla uzun yıllar Türkiye ligini domine ederek, önümüzdeki yıllar şampiyonluğa oynayacak takım yaratmak istiyoruz. Ersun hocanın da gelmesindeki tek nedenimiz bu. Ersun hocanın düşünceleri de bizim projelerimizle örtüştüğü için geldi. Kısa vadeli programımız yok. Uzun vadeli plan yapıyoruz. Hem taraftarımız hem Türkiye altyapıya önem veren Antalyaspor görecek" diye konuştu.

 

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