Son dakika - Ersun Yanal: "Benim bıraktığım dünya ile farklılıklar var"

Süper Lig'de Antalyaspor ile ilk maçına çıkacak olan teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Benim bıraktığım dünya ile başladığım dünya arasında farklılıklar var. Kovid-19 herkesi teslim aldı. Berbere gidemeyeceksiniz deselerdi şaşırırdım, asgari yaşamak zorundayız"