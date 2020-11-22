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HaberlerAntalyaspor Haberleri Son dakika - Ersun Yanal: "Benim bıraktığım dünya ile farklılıklar var"
22.11.2020 - 18:40 |

Son dakika - Ersun Yanal: "Benim bıraktığım dünya ile farklılıklar var"

Süper Lig'de Antalyaspor ile ilk maçına çıkacak olan teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Ersun Yanal: "Benim bıraktığım dünya ile farklılıklar var"
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Süper Lig'de Antalyaspor ile ilk maçına çıkacak olan teknik direktör Ersun Yanal, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

 "Benim bıraktığım dünya ile başladığım dünya arasında farklılıklar var. Kovid-19 herkesi teslim aldı. Berbere gidemeyeceksiniz deselerdi şaşırırdım, asgari yaşamak zorundayız"

Son dakika - Ersun Yanal: Benim bıraktığım dünya ile farklılıklar var

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