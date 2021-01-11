Son dakika | Ersun Yanal'ın yıldızları! Rekor ücretle transfer...

Teknik direktör Ersun Yanal, 1988 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde Arda Turan'dan Caner Erkin'e, Umut Bulut'tan Yusuf Yazıcı'ya kadar onlarca genç yıldıza ilk kez Süper Lig forması verirken, Türk futboluna sayısız yetenek kazandırdı.

Süper Lig'de 9 puanda aldığı Fraport TAV Antalyaspor'u kısa sürede 24 puanla üst sıralara taşıyan, Gökdeniz Bayrakdar ve Doğukan Sinik gibi iki genci vitrine çıkaran tecrübeli çalıştırıcı, Arda Turan'dan Caner Erkin'e, Yusuf Şimşek'ten Selçuk İnan'a kadar bugüne kadar Türk futboluna sayısız yetenek kazandırdı ve hemen hemen hepsi rekor ücretlerle transfer oldu. Teknik direktörlük kariyerine 1988'de Denizli Belediyespor'da başlayan, Sarayköy, Salihlispor, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da görev yapan Yanal, çalıştığı her takımda başka yıldızlar keşfetti.

İLK KEŞFİ YUSUF ŞİMŞEK OLDU

1993-94'te Denizlispor'u Süper Lig'e taşıyan Yanal, Türk futbolunun unutulmaz oyuncularından Yusuf Şimşek'i Lig B takımlarından Kemerspor'da keşfetti. 22 yaşındaki oyuncu 1996-97'de Süper Lig forması ile tanışırken, sergilediği performansla 1999-2000'de 5 milyon dolarlık bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye geçip Türk futbolunun en önemli futbolcularından biri oldu. Ümit Bozkurt, Ali Tandoğan, Bülent Akın ve Veysel Cihan gibi oyuncuları Yanal'ın Denizlispor döneminde keşfettiği diğer yıldızlar oldu. Bülent Akın, 7,5 milyon dolar gibi bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a, Ümit Bozkurt ise 4 milyon dolar ücretle Beşiktaş'a gitti.

AMATÖRDEN SÜPER LİGE; UMUT BULUT

2000'de Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne geçen Yanal, 3. Lig ekiplerinden Petrol Ofisi'nde amatör lisansla oynayan Umut Bulut'u sarı-lacivertli ekibe kazandırdı. Umut Bulut, 30 Mart 2022'de Gaziantepspor'a karşı ilk Süper Lig deneyimini yaşadı, 2004'te ise Trabzonspor'a transfer oldu. Başkent ekibi Yanal döneminde keşfedilen Augustine Ahinful, Ramazan Özalp, Adem Koçak ve Celalettin Koçak'ı Trabzonspor'a, Emre Güngör'ü Galatasaray'a, Adem Dursun ve Niyazi Güney'i ise Beşiktaş'a sattı.

DENİZ BARIŞ, UĞUR BORAL, OKAN KOÇ

Yanal'ın bir sonraki durağı Gençlerbirliği oldu. Üç sezon Başkent ekibinde görev yapan Yanal, Deniz Barış'ı St. Pauli'de, Uğur Boral'ı 2. Lig'deki Kocaelispor'da, Okan Koç'u yine 2. Lig'deki Dardanelspor'da keşfetti. Bu üç oyuncu da Gençlerbirliği'nde ilk kez Süper Lig heyecanı yaşadı. Yanal döneminin en gözde oyuncuları olan Deniz Barış ve Uğur Boral, Serkan Balcı ile birlikte Fenerbahçe'ye, Okan Koç ise Soleymane Youla, Ali Tandoğan, Ahmet Hassan, Veysel Cihan ve Baki Mercimek ile birlikte Beşiktaş'a satıldı.

YILDIZLAR TOPLULUĞU MANİSASPOR

Dönemin Vestel Manisaspor'u için Ersun Yanal'ın yıldız keşfi kariyerinde gerçekten ayrı bir sayfa açmak gerekir. Arda Turan'ı Galatasaray PAF Takımı'ndan alan, Selçuk İnan'ı 2. Lig'deki Dardanelspor'da, Hakan Balta'yı Hertha Berlin'de, Sezer Öztürk'ü 21 yaşında Nürnberg'de, Uğur İnceman'ı Greuther Furth'de keşfeden Yanal, beş oyuncuya da ilk Süper Lig deneyimlerini daha gencecik yaşlarda yaşattı.

ARDA TURAN'IN KARİYER BAŞLANGICI

Ufuk Ceylan, Yiğit Gökoğlan, Holosko gibi gençlerle Türk futboluna renk getiren Manisaspor'un Yanal dönemindeki kadrosunda yer alan Arda Turan, Barcelona'ya kadar uzanan kariyerin sahibi oldu. Daha önce Süper Lig'de Galatasaray formasıyla sadece bir maça çıkan ve tüm sezonu PAF'ta geçiren Arda Turan, Manisaspor'un Süper Lig'deki değişmez oyuncusu oldu. Yanal'dan önce kadro dışı bırakılan Caner Erkin, rekor transfer ücretiyle CSKA Moskova'ya, Selçuk İnan Trabzonspor'a, Hakan Balta, Yiğit Gökoğlan ve Ufuk Ceylan Galatasaray'a, Uğur İnceman ve Filip Holosko da Beşiktaş'a transfer oldular.

YUSUF YAZICI...ABDÜLKADİR ÖMÜR

2012-2013 sezonunda Eskişehirspor'da Alper Potuk'u amatörden Süper Lig'e taşıyan Yanal, Trabzonspor'da kaleci Onur Recep Kıvrak'ı 17 yaşında Karşıyaka'da buldu, şu anda Lille forması giyen, 2015-2016'da fazla Süper Lig şansı bulamayan Yusuf Yazıcı'yı Trabzonspor'un değişmez oyuncusu yaptı. Yanal, Trabzonspor Akademi'de forma giyen Abdülkadir Ömür'ü de 26 Ağustos 2017'deki Göztepe-Trabzonspor maçında 18 yaşındayken Süper Lig'e taşıdı. Yanal döneminde kariyerini adeta yeniden şekillendiren Okay Yokuşlu, 6 milyon Euro bedelle Celta Vigo'ya transfer oldu.

FENERBAHÇE İLE EN ERKEN ŞAMPİYONLUK

Teknik direktör Ersun Yanal'ın 28 yılı geçen teknik direktörlük kariyerindeki en önemli olay ise 2013-2014 sezonunda gerçekleşti. 27 Nisan 2014'te şampiyonluk kupasını kaldıran Yanal, böylelikle Süper Lig'de Türk futbol tarihinin en erken şampiyonluk kazanan teknik direktörü oldu. Yanal, A Milli Takım geçmişinde de yüzde 53,3 ile ay-yıldızlı ekibimizin en başarılı teknik adamı koltuğunda oturuyor. Yanal'lı millilerimiz 15 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı.