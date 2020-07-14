Son dakika | Ertuğrul Erdoğan, Galatasaray'da kalacağını açıkladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Zalgiris Kaunas'ın teklifini reddettiğini ve sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıkladı.

Erdoğan, Zalgiris'le yaptığı görüşmelerin uzamasıyla sarı kırmızılı takımın kadro yapılanmasının zarar görme ihtimalinin belirdiğini bu sebeple Galatasaray menfaatlerini de düşünerek bir karar verdiğini ifade etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;