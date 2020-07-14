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HaberlerBasketbol Haberleri Son dakika | Ertuğrul Erdoğan, Galatasaray'da kalacağını açıkladı
14.07.2020 - 09:41 |

Son dakika | Ertuğrul Erdoğan, Galatasaray'da kalacağını açıkladı

Zalgiris ile görüşen Ertuğrul Erdoğan, gelecek sezon Galatasaray Doğa Sigorta'da kalacağını açıkladı.

Son dakika | Ertuğrul Erdoğan, Galatasaray'da kalacağını açıkladı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Zalgiris Kaunas'ın teklifini reddettiğini ve sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıkladı.

Son dakika | Ertuğrul Erdoğan, Galatasarayda kalacağını açıkladı

Erdoğan, Zalgiris'le yaptığı görüşmelerin uzamasıyla sarı kırmızılı takımın kadro yapılanmasının zarar görme ihtimalinin belirdiğini bu sebeple Galatasaray menfaatlerini de düşünerek bir karar verdiğini ifade etti.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Son dakika | Ertuğrul Erdoğan, Galatasarayda kalacağını açıkladı

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