14.07.2020 - 09:41 |
Son dakika | Ertuğrul Erdoğan, Galatasaray'da kalacağını açıkladı
Zalgiris ile görüşen Ertuğrul Erdoğan, gelecek sezon Galatasaray Doğa Sigorta'da kalacağını açıkladı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Zalgiris Kaunas'ın teklifini reddettiğini ve sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıkladı.
Erdoğan, Zalgiris'le yaptığı görüşmelerin uzamasıyla sarı kırmızılı takımın kadro yapılanmasının zarar görme ihtimalinin belirdiğini bu sebeple Galatasaray menfaatlerini de düşünerek bir karar verdiğini ifade etti.
İşte Erdoğan'ın açıklamaları;