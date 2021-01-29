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29.01.2021 - 11:45 | | Gürkan DURAL /İSTANBUL,(DHA) -

Son dakika - Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'da

Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre’da forma giyen milli oyuncu Ertuğrul Ersoy, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü’ne kiralandı.

Son dakika - Ertuğrul Ersoy Gaziantep FK'da
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Bursaspor altyapısından yetişen ve uzun yıllar yeşil beyazlı formayı terletmesinin ardından 2019/20 sezonu transfer döneminde Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre’a transfer olan Milli oyuncu Ertuğrul Ersoy, yeniden Süper Lig’e döndü. 23 yaşındaki stoper, Gaziantep Futbol Kulübü’ne satın alma opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına kiralandı.

Gaziantep’e gelerek sağlık kontrollerinden geçen genç stoper, bu akşam oynanacak olan Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesini tribünden takip edecek.
Fransa kariyerinde AC Le Havre ile 35 maça çıkan milli oyuncu, kulüp tarafından gerçekleştirilen taraftar oylamasında da, ilk yarının en iyi savunma oyuncusu seçilmişti.

Son dakika - Ertuğrul Ersoy Gaziantep FKda

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