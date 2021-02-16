Son dakika - Ertuğrul Sağlam, zeminin temizlenmesine yardım etti!

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, karla kaplanan antrenman sahasında görevlilerle zemini temizledi.

Sağlam, yoğun kar yağışı nedeniyle karla kaplanan Nuri Asan Tesislerindeki sahaları, takımın antrenman yapmasına elverişli hale getirmek için çalışma yapan görevlilere yardım etti. Kırmızı-beyazlı ekip, yoğun uğraşlar sonucunda antrenman yapılabilecek duruma getirilen sahada, 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.



Teknik Direktör Sağlam yönetiminde yaklaşık 1.5 saat çalışan futbolcular, ısınma hareketleri, 7’ye 7 oyun ve çift kale maç yaptı.