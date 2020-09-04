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04.09.2020 - 15:04 |

Son dakika | Ertuğrul Taşkıran, Kasımpaşa'da

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika | Ertuğrul Taşkıran, Kasımpaşa'da
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Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen Ertuğrul Taşkıran ile sözleşme imzaladı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Geçtiğimiz sezon Konyaspor formasını giyen Ertuğrul Taşkıran, sponsorumuz Medical Park Hastanesi’nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Son dakika | Ertuğrul Taşkıran, Kasımpaşada

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