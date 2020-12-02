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02.12.2020 - 11:34 |

Son dakika | Erzurumspor Hüseyin Çimşir'i resmen açıkladı

BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Çimşir ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı!

Son dakika | Erzurumspor Hüseyin Çimşir'i resmen açıkladı
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Erzurumspor, ligin 10'uncu haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçı sonrasında  teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışına girdi.

Süper Lig temsilcisi tecrübeli teknik adam imza sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Ligde 9 maça çıkan mavi beyazlı ekip 2 galibiyet elde ederken 3 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı. Geçen sezon elde edilen başarılı sonuçlarla yeniden Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan Mehmet Özdilek alınan kötü sonuçların ardından kulüp yönetimiyle anlaşmalı olarak görevini bıraktı.

ÇİMŞİR'İN 2'NCİ TAKIMI OLDU
Geçen sezon devre arasında teknik direktör Ünal Karaman'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörü olan Hüseyin Çimşir, 6'sı kupa olmak üzere bordo mavili takımla 21 maça çıktı. 12 galibiyet alan 41 yaşındaki teknik adam 7 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı.

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Son dakika | Erzurumspor Hüseyin Çimşiri resmen açıkladı

Hüseyin Çimşir'in Trabzonspor günleri

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