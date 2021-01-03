Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri Son dakika - Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı!
03.01.2021 - 00:46 |

Son dakika - Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı!

Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Son dakika - Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı!
ABONE OL

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, futbolculardan İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Mavi-beyazlı ekibin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Son dakika - Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haber: Galatasaray - Antalyaspor maçında Podolski tepkisi! 'Kadro dışı...'
    Levent Şahin: "Kırmızı kart bize göre ağır bir karar"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Leipzig Bundesliga'da zirveye oturdu!
      Leipzig Bundesliga'da zirveye oturdu!
    2. Real Madrid maç fazlasıyla lider oldu!
      Real Madrid maç fazlasıyla lider oldu!
    3. Ömer Erdoğan'dan geri dönüş vurgusu!
      Ömer Erdoğan'dan geri dönüş vurgusu!
    4. Barış Özbek, Survivor'da!
      Barış Özbek, Survivor'da!
    5. İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı!
      İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes: 70- 81

    Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes: 70- 81

    Barış Özbek kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Barış Özbek biyografisi...

    Barış Özbek kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Barış Özbek biyografisi...

    Çağdaş Atan'dan Salih Uçan için Galatasaray açıklaması!

    Çağdaş Atan'dan Salih Uçan için Galatasaray açıklaması!

    Galatasaray kaptanı Arda Turan Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti!

    Galatasaray kaptanı Arda Turan Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet