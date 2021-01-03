03.01.2021 - 00:46 |
Son dakika - Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile yollarını ayırdı!
Erzurumspor, İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, futbolculardan İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.
Mavi-beyazlı ekibin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İbrahim Akdağ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshettik. Takımımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kaptanımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.