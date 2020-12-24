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24.12.2020 - 13:06 |

Son dakika | Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran BB Erzurumspor, tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.

Son dakika | Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi
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Nergis Aşkın - Skorer Özel

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mesut Bakkal dönemi başlıyor. Skorer'den Nergis Aşkın'a açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal prensipte anlaşma sağladıklarını, olumsuz bir durum olmaması halinde bu akşam imzaların atılacağını aktardı.

Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı ve sezon bitişinde mukavelenin uzatılabileceği de belirtildi.

ÖNCE KARAMAN İLE GÖRÜŞTÜLER
Geçtiğimiz günlerde Skorer'e özel açıklamalarda bulunan Erzurumspor basın sözcüsü Mesut Bakkal'dan önce tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman'la da görüştükleriniz ilk kez açıklamıştı. Karaman ile anlaşma sağlanamayınca rota Mesut Bakkal'a döndü. 

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