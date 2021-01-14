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14.01.2021 - 11:09 |

Son dakika | Erzurumspor'da Obertan 6-8 hafta yok

BB Erzurumspor'da Fenerbahçe maçında sakatlanan Gabriel Obertan'ın tendon yırtığı sebebiyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Son dakika | Erzurumspor'da Obertan 6-8 hafta yok
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Süper Lig ekibi BB Erzurumspor'da Fenerbahçe maçında sakatlanan Gabriel Obertan'ın tendon yırtığı sebebiyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; üst-arka adalesinde birinci derece zorlanma olan Petrus Boumal'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Kalça kasında yırtığı olan Ömer Şişmanoğlu Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Son dakika | Erzurumsporda Obertan 6-8 hafta yok

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