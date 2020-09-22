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22.09.2020 - 16:19 | | ERZURUM (AA) -

Son dakika | Erzurumspor'da Oltan ÅŸoku! 6 hafta yok

Arka Ã§apraz baÄŸÄ±nda yÄ±rtÄ±k tespit edilen Oltan KarakullukÃ§u, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Omuz ekleminde baÄŸ yÄ±rtÄ±ÄŸÄ± saptanan Hamroun, 2 hafta forma giyemeyecek.Â

Son dakika | Erzurumspor'da Oltan ÅŸoku! 6 hafta yok
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SÃ¼per Lig ekibi BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'da sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan futbolculardan Oltan KarakullukÃ§u en az 6, Jugurtha Hamroun ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Mavi-beyazlÄ±larÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan, sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan futbolcularla ilgili kulÃ¼p doktoru SelÃ§uk GÃ¼l'Ã¼n haftalÄ±k raporu paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Raporda, antrenmanda dizine aldÄ±ÄŸÄ± darbe sonucu arka Ã§apraz baÄŸÄ±nda yÄ±rtÄ±k tespit edilen Oltan KarakullukÃ§u'nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ± belirtildi.

Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä±nda sakatlanan Jugurtha Hamroun'un ise omuz ekleminde baÄŸ yÄ±rtÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±ÄŸÄ± ve oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± raporda, aynÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada sakatlanan Kaan Kanak'Ä±n da kontrollerinde kasÄ±k bÃ¶lgesinde basit Ã¶dem gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

Ã–te yandan, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle iki hafta forma giyemeyen yeni transfer Armando Sadiku'nun takÄ±mdan ayrÄ± koÅŸulara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Son dakika | Erzurumsporda Oltan ÅŸoku 6 hafta yok

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