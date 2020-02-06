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06.02.2020 - 15:57 |

SON DAKİKA | Eski Beşiktaşlı Almeida futbolu bıraktı

2011-14 yılları arasında Beşiktaş’ta forma giyen Hugo Almeida, futbola veda ettiğini açıkladı. 35 yaşındaki Portekizli, Académica de Coimbra’da U23 takımında antrenörlüğe başlayacak.

SON DAKİKA | Eski Beşiktaşlı Almeida futbolu bıraktı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş’ta 2011-14 yılları arasında forma giyen Hugo Almeida, futbolu bıraktığını açıkladı. Portekiz basınına da yansıyan haberlerde, 35 yaşındaki forvetin, profesyonel kariyerine son verdiği bildirildi.

Kariyerinde 595 maça çıkıp, 192 gol kaydeden Almeida, yeni bir mesleğe yelken açacağını duyurdu. Teknik direktörlüğe geçiş yapacağını aktaran Portekizli, Académica de Coimbra’nın U23 takımını çalıştıracak.

2011 ve 2014 yılları arasında Beşiktaş’ta 3 yıl oynayan Hugo Almeida, 88 maçta 37 gol bulmuş, 2011’de Türkiye Kupası’nı kaldırmıştı. Almeida’nın kariyerindeki en büyük başarıları; Porto ile 2003-04 sezonunda kazandığı Şampiyonlar Ligi ve Portekiz’de kazandığı 2 lig şampiyonluğu olarak dikkat çekiyor.

SON DAKİKA | Eski Beşiktaşlı Almeida futbolu bıraktı

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