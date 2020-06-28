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28.06.2020 - 11:16 |

Son dakika | Eski Fenerbahçeli Josef de Souza, koronavirüse yakalandı

Suudi Arabistan'ın A-Ahli takımında forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza koronavirüse yakalandı. Brezilyalı futbolcu koronavirüse yakalanması sebebiyle Suudi Arabistan'a gidemedi. Fenerbahçe de Souza için bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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Suudi Arabistan'ın A-Ahli takımında forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza koronavirüse yakalandı. 

Tam 1.3 milyon kişinin korona virüse yakalandığı ve günlük ölüm sayısının 1100 olduğu Brezilya'da bulunan eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın testi de pozitif çıktı.

Son dakika | Eski Fenerbahçeli Josef de Souza, koronavirüse yakalandı

Korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Souza, takımı Al Ahli'ye katılmak için Suudi Arabistan'a gidemeyecek.

Rio de Janerio'da bulunan Souza, en az 2 hafta boyunca izolasyonda kalacak ve eşi, çocukları da dahil kimseyle görüşemeyecek.

Suudi Arabistan ligde forma giyen yabancı futbolcuların önümüzdeki haftadan itibaren ülkeye girişine izin vermişti.

Haberi kendisi paylaştı

Josef, korona virüse yakalandığı haberini, kendi resmi Twitter hesabından paylaşarak da doğrulamış oldu.

Fenerbahçe'den Souza'ya geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe de korona virüse yakalanan eski futbolcusu Josef de Souza'ya geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sarı-lacivertli kulübün mesajı şöyle;

'Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz.

Get well soon Souza.'

Son dakika | Eski Fenerbahçeli Josef de Souza, koronavirüse yakalandı

 

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