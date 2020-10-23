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23.10.2020 - 07:00 |

Son dakika - Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena Fransa'da gündem oldu!

Fransa ve Yunanistan’da Mathieu Valbuena’nın rüzgarı esiyor.

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Fransa ve Yunanistan’da Mathieu Valbuena’nın rüzgarı esiyor. Şampiyonlar Ligi’nde Olympiakos, Marsilya’yı 90+1’deki golle 1-0 yenerken asist yapan Valbuena maçın yıldızı oldu. Fransa’nın ünlü gazetesi L’Equipe, “Valbuena, Marsilya’yı bitirdi” başlığıyla tam sayfa manşetten 36 yaşındaki yıldızı öne çıkardı. Yunan basını da “Yaşlanmayan futbolcu” ifadelerini kullandı.

Son dakika - Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena Fransada gündem oldu

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