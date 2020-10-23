Son dakika - Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena Fransa'da gündem oldu!

Fransa ve Yunanistan’da Mathieu Valbuena’nın rüzgarı esiyor. Şampiyonlar Ligi’nde Olympiakos, Marsilya’yı 90+1’deki golle 1-0 yenerken asist yapan Valbuena maçın yıldızı oldu. Fransa’nın ünlü gazetesi L’Equipe, “Valbuena, Marsilya’yı bitirdi” başlığıyla tam sayfa manşetten 36 yaşındaki yıldızı öne çıkardı. Yunan basını da “Yaşlanmayan futbolcu” ifadelerini kullandı.