02.08.2020 - 23:40 |
Son dakika | Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'un koronavirüs testi pozitif çıktı!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch'a Covid-19 teşhisi konuldu. Fenerbahçe kulübü, Stoch için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'a koronavirüs teşhisi kondu. Kulübü PAOK, Slovak futbolcuya destek mesajı yayınladı.
Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı
Konuyla ilgili Fenerbahçe paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, "Eski futbolcumuz Miroslav Stoch'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Miroslav Stoch'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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