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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'un koronavirüs testi pozitif çıktı!
02.08.2020 - 23:40 |

Son dakika | Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'un koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Miroslav Stoch'a Covid-19 teşhisi konuldu. Fenerbahçe kulübü, Stoch için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Son dakika | Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'un koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'a koronavirüs teşhisi kondu. Kulübü PAOK, Slovak futbolcuya destek mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı
Konuyla ilgili Fenerbahçe paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, "Eski futbolcumuz Miroslav Stoch'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Miroslav Stoch'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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