Son dakika | Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'un koronavirüs testi pozitif çıktı!

Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'a koronavirüs teşhisi kondu. Kulübü PAOK, Slovak futbolcuya destek mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı

Konuyla ilgili Fenerbahçe paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, "Eski futbolcumuz Miroslav Stoch'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Miroslav Stoch'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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