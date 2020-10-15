Son dakika | Eski Fenerbahçeli Neustadter, Dinamo Moskova ile anlaştı!

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve 1 Apustos'tan bu yana boşta olan Rus stoper Roman Neustadter, kariyerini ülkesinde sürdürme kararı aldı. Son olarak Dinamo Moskova'da oynayan tecrübeli stoper, yeniden Rus ekibiyle sözleşme imzaladı.

1 Ağustos tarihinde kulübüyle sözleşmesi sona eren oyuncu, serbest kaldı ve bu süreçte başka bir takımla anlaşmadı.

Neustadter, birçok takımla yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamadı ve eski takımındaki sağlık kontrollerinin ardından kendisini 2021 yazına kadar Dinamo Moskova'ya bağlayan imzayı attı.

Alman asıllı Rus oyuncu, 2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturmuştu.

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