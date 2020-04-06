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06.04.2020 - 21:09 |

Son dakika | Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti

La Liga'nın 3 büyük kulübünü de çalıştıran, futbolcu olarak kısa süre Fenerbahçe forması da giyen Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika | Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen, Atletico Madrid ve Barcelona'da da teknik direktörlük yapan Radomir Antic, yaşamını yitirdi.

Antic'in vefatını sosyal medya hesabından duyuran Atletico Madrid ekibi, "Atletico Madrid ailesi, efsanevi koçlarımızdan Radomir Antic'in yasını tutuyor. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı. 

Futbolculuk döneminde 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

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Son dakika | Eski Fenerbahçeli Radomir Antic hayatını kaybetti

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