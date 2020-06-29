Son dakika | Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Vincent Janssen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Janssen, "İlk olarak kendimi iyi hissettiğimi söylemek istiyorum. Covid-19 testim pozitif çıktı. Evimdeyim ve mümkün olan en kısa sürede takım arkadaşlarımın yanında olacağım." ifadelerini kullandı.

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