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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
29.06.2020 - 20:01 |

Son dakika | Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Vincent Janssen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika | Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Vincent Janssen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Janssen, "İlk olarak kendimi iyi hissettiğimi söylemek istiyorum. Covid-19 testim pozitif çıktı. Evimdeyim ve mümkün olan en kısa sürede takım arkadaşlarımın yanında olacağım." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Eski Fenerbahçeli Vincent Janssenin koronavirüs testi pozitif çıktı

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