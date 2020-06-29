29.06.2020 - 20:01 |
Son dakika | Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Vincent Janssen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Vincent Janssen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Janssen, "İlk olarak kendimi iyi hissettiğimi söylemek istiyorum. Covid-19 testim pozitif çıktı. Evimdeyim ve mümkün olan en kısa sürede takım arkadaşlarımın yanında olacağım." ifadelerini kullandı.
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