Son dakika | Eski Galatasaraylı kaleci Hayrettin Demirbaş, Maradona ile anısını anlattı

Galatasaray'da toplam 4 şampiyonluk yaşayan eski kaleci Hayrettin Demirbaş, Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona ile ilgili yaşadığı unutulmaz anılarını Skorer'e açıkladı...

Başarılı Galatasaray kariyerinin ardından Zeytinburnuspor, Ağrıspor ve Niğdespor'da ter döken 57 yaşındaki futbol adamı daha sonra kaleci antrenörü olarak futbola hizmet etti. Manisaspor'da Volkan Babacan'ı yetiştiren Hayrettin Demirbaş, 1993'te Dolmabahçe'de Sevilla ile oynanan dostluk maçında ünlü yıldız Diego Armando Maradona'ya karşı Galatasaray'ın kalesini korudu.

'Benimle özel olarak ilgilendi'

Unutulmaz maçla ilgili sorumuza Hayrettin Demirbaş şu yanıtı verdi: "Keyifli bir maç oldu. Onunla bir anımız oldu. Kendisine 'You are one (Sen bir numarasın)' dedim. O da teşekkür ederek belime sarıldı. Maradona'yı İstanbul'a getiren Bayram abi (Tutumlu) çok iyi dostumdu. Beni çok severdi. Kendisine herhalde benden bahsetmiş. Diego özellikle benimle ilgilenmişti. Davor Suker'le de o maçta samimi diyaloglarımız oldu."

'Arjantinli olmasak da hepimiz dünya vatandaşıyız'

Maradona'nın ölümünün kendisini çok üzdüğünü vurgulayan Demirbaş, "Dünyanın en büyük futbolcusu. Gelen gidiyor. Kendine futbolu bıraktıktan sonra dikkat etmedi. Ölüm acımasız alıyor. Sabahtan beri çok üzgünüm. Arjantinli olmasak da hepimiz dünya vatandaşıyız. Hepimizin aileleri var, çocukları var. Onun da benim çocuklarım yaşında kadar evlatları vardır" diye konuştu.

'İnanılmaz bir liderlik vasfı vardı'

Eski eldiven Maradona'yı şu sözlerle tanımladı: "Çok hareketli, top cambazıydı. Farklı bir karakterdi. İnanılmaz bir liderlik vasfı vardı. Maradona, Messi ve Hagi özel oyuncular. Allah'ın futbol için yarattığı insandı. Bu dünyada iz bıraktı."