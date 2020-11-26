Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Eski Galatasaraylı kaleci Hayrettin Demirbaş, Maradona ile anısını anlattı
26.11.2020 - 14:57 |

Son dakika | Eski Galatasaraylı kaleci Hayrettin Demirbaş, Maradona ile anısını anlattı

Futbol tarihinin 1 numarası Diego Armando Maradona'nın ölümü tüm dünyada üzüntüye neden oldu. 1993'te Dolmabahçe'deki dostluk maçında Arjantinli efsaneye karşı mücadele veren eski Galatasaraylı kaleci Hayrettin Demirbaş, unutulmaz anılarını Skorer'e anlattı.

Son dakika | Eski Galatasaraylı kaleci Hayrettin Demirbaş, Maradona ile anısını anlattı
ABONE OL
Tuncay Hoş / Skorer Özel

Galatasaray'da toplam 4 şampiyonluk yaşayan eski kaleci Hayrettin Demirbaş, Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona ile ilgili yaşadığı unutulmaz anılarını Skorer'e açıkladı...

Başarılı Galatasaray kariyerinin ardından Zeytinburnuspor, Ağrıspor ve Niğdespor'da ter döken 57 yaşındaki futbol adamı daha sonra kaleci antrenörü olarak futbola hizmet etti. Manisaspor'da Volkan Babacan'ı yetiştiren Hayrettin Demirbaş, 1993'te Dolmabahçe'de Sevilla ile oynanan dostluk maçında ünlü yıldız Diego Armando Maradona'ya karşı Galatasaray'ın kalesini korudu.

'Benimle özel olarak ilgilendi'

Unutulmaz maçla ilgili sorumuza Hayrettin Demirbaş şu yanıtı verdi: "Keyifli bir maç oldu. Onunla bir anımız oldu. Kendisine 'You are one (Sen bir numarasın)' dedim. O da teşekkür ederek belime sarıldı. Maradona'yı İstanbul'a getiren Bayram abi (Tutumlu) çok iyi dostumdu. Beni çok severdi. Kendisine herhalde benden bahsetmiş. Diego özellikle benimle ilgilenmişti. Davor Suker'le de o maçta samimi diyaloglarımız oldu."

Son dakika | Eski Galatasaraylı kaleci Hayrettin Demirbaş, Maradona ile anısını anlattı

'Arjantinli olmasak da hepimiz dünya vatandaşıyız'

Maradona'nın ölümünün kendisini çok üzdüğünü vurgulayan Demirbaş, "Dünyanın en büyük futbolcusu. Gelen gidiyor. Kendine futbolu bıraktıktan sonra dikkat etmedi. Ölüm acımasız alıyor. Sabahtan beri çok üzgünüm. Arjantinli olmasak da hepimiz dünya vatandaşıyız. Hepimizin aileleri var, çocukları var. Onun da benim çocuklarım yaşında kadar evlatları vardır" diye konuştu.

'İnanılmaz bir liderlik vasfı vardı'

Eski eldiven Maradona'yı şu sözlerle tanımladı: "Çok hareketli, top cambazıydı. Farklı bir karakterdi. İnanılmaz bir liderlik vasfı vardı. Maradona, Messi ve Hagi özel oyuncular. Allah'ın futbol için yarattığı insandı. Bu dünyada iz bıraktı."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mert Nobre her şeyi anlattı! Fatih Terim, Aziz Yıldırım ve itiraf...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Maradona'nın ölümü ile ilgili korkunç iddia! Skandal manşet...

Son dakika | Eski Galatasaraylı kaleci Hayrettin Demirbaş, Maradona ile anısını anlattı

 

 

    Tomas: Galatasaray'daki eksikler bizim için avantaj
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Cengiz'den sponsorluk itirafı!
      Cengiz'den sponsorluk itirafı!
    2. Beşiktaş'a F.Bahçe maçı öncesi müjde
      Beşiktaş'a F.Bahçe maçı öncesi müjde
    3. Milli takıma yeni sponsor
      Milli takıma yeni sponsor
    4. TFF'den flaş Maradona kararı...
      TFF'den flaş Maradona kararı...
    5. 'Sürdürülebilir başarıya ulaşmamız gerekiyor'
      'Sürdürülebilir başarıya ulaşmamız gerekiyor'



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Stjepan Tomas: "Galatasaray'daki eksikler bizim için avantaj"

    Stjepan Tomas: "Galatasaray'daki eksikler bizim için avantaj"

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın yapılacak

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın yapılacak

    Son dakika | Eski Galatasaraylı kaleci Hayrettin Demirbaş, Maradona ile anısını anlattı

    Son dakika | Eski Galatasaraylı kaleci Hayrettin Demirbaş, Maradona ile anısını anlattı

    Grekoromen Milli Takımı'nda 13 koronavirüs vakası

    Grekoromen Milli Takımı'nda 13 koronavirüs vakası

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet