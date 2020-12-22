Son dakika | Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Özkan Sümer hayatını kaybetti

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti. Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesi bugün saat 14.00'de İskenderpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verilecek. Öte yandan pandemi kuralları nedeniyle Özkan Sümer'e tören düzenlenmeyecek.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ÖZKAN SÜMER İÇİN TAZİYE MESAJI

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. A Milli Futbol Takımımızı da bir dönem çalıştıran, Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum."

TFF DUYURDU: ÖZKAN SÜMER'İ KAYBETTİK

Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

20 Kasım 1940 Trabzon doğumlu olan Özkan Sümer, Bordo-Mavili takımda futbol oynadı, uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştı. Bir çok kademede görev yaptığı Trabzonspor Kulübü'nün Başkanlığını da yapan tecrübeli futbol adamı, 1980-1981 yıllarında A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. Bir çok takımda Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan Sümer bir çok ismi futbolumuza kazandırdı. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Divan Kurulu Üyemiz, İstişare Kurulu Başkanımız ve TÜFAD Onursal Başkanı Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI

Kulübümüzde 1982-1983 sezonunda teknik direktör olarak görev alan, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanı, Türk futbolunun efsane ismi Özkan Sümer’in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor camiasının değerli isimlerinden Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI

Türk futbolu ve Trabzonspor Kulübü’nün simge isimlerinden olan Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet; ailesi ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz.

ÖZKAN SÜMER KİMDİR?

Özkan Sümer, 20 Kasım 1940 tarihinde Trabzon'da doğmuştu. Bordo mavili camiada daha önce hem teknik direktörlük hem de başkanlık yapan Sümer, bir dönem Galatasaray'ın da teknik direktörlüğünü yapmıştı. Özkan Sümer'in çalıştırdığı takımlar arasında Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor gibi takımlar da var.

Trabzonspor'un 'Efsane' forması