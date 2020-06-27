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27.06.2020 - 19:34 |

Son dakika | Eskişehirspor, TFF 2. Lig'e düştü!

Altay ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor, TFF 2. Lig'e düştü.

Son dakika | Eskişehirspor, TFF 2. Lig'e düştü!
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TFF 1. Lig 30. hafta mücadelesinde Altay'ı ağırlayan Eskişehirspor, 2-0 öne geçtiği maçta 86. ve 87. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla, ligin bitimine 4 hafta kala Eskişehirspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Son dakika | Eskişehirspor, TFF 2. Lige düştü

Stat: Eskişehir 

Hakemler: Erkan Özdamar, Cemal Alpay, Selahattin Altay 

Eskişehirspor: Melih Ağa, Cemali Sertel, Sezgin Coşkun, Hasan Ulaş Uyğur (Dk. 86 Tolga Yakut), Erdal Akdarı, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat (Dk. 86 Berkay Tanır), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 45 1 Onur Bayramoğlu), Mete Kaan Demir (Dk. 90 6 Buğra Çağlıyan) 

Altay: Cihan Topaloğlu, Kappel, Tatos (Dk. 90 3 Mustafa Murat Uslu), Yılmaz Özeren, Putsila (Dk. 65 Turgut Doğan Şahin), Paixao, Abdulhamit Yıldız, Kerim Avcı, Abdülkerim Bardakcı, Erhan Kartal (Dk. 65 Yaser Hacımustafaoğlu), Doğa İşeri 

Goller: Dk 53 Mehmet Özcan, Dk. 68 Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor), Dk. 85 Kerim Avcı, Dk. 86 Yaser Hacımustafaoğlu (Altay) 

Kırmızı kart: Dk. 90+ 1 Kappel (Altay) 

Sarı kartlar: Dk. 41 Furkan Balaban, Dk. 90 1 Sezgin Coşkun (Eskişehirspor), Dk. 44 Abdulhamit Yıldız, Dk. 90 1 Abdülkerim Bardakcı (Altay)

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