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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Son dakika | Eskişehirsporlu Mehmet Özcan, Freiburg yolunda...
30.06.2020 - 14:16 |

Son dakika | Eskişehirsporlu Mehmet Özcan, Freiburg yolunda...

Almanya Milli Takımı'nın teknik patronu Joachim Löw'ün yakın arkadaşı olan menajer Ali Polat, Özgür Sancar’ın sunduğu Spor Kazanı programında Mehmet Özcan’ın Almanya Bundesliga takımlarından SC Freiburg’a transfer olabileceğini duyurdu.

Son dakika | Eskişehirsporlu Mehmet Özcan, Freiburg yolunda...
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TFF 1. Lig'e veda eden Eskişehirspor'un gözde ismi Mehmet Özcan, Bundesliga ekibi Freiburg yolunda...

Son dakika | Eskişehirsporlu Mehmet Özcan, Freiburg yolunda...

Radyospor’da Özgür Sancar’ın sorularını yanıtlayan Alman futbol temsilcisi Ali Polat, “Mehmet Özcan’ı geçtiğimiz sezondan beri takip ediyorum. Eskişehir’e giderek yakından da izledim. Gelecekte isminden sıklıkla bahsettirebilecek bir orta saha oyuncusu. Top kapma özelliği ve adam eksiltme özellikleri gerçekten çok iyi. Eskişehirspor’da kumaşı gerçekten çok iyi iki futbolcu var. Cemali Sertel ve Mehmet Özcan isimleri Alman takımları tarafından takip ediliyorlar. Özellikle Mehmet Özcan’ı SC Freiburg takımı istedi. Ön libero mevkiinde fazla sayıda oyuncuları olduğu için bir sonraki seneye bırakmışlardı. Önümüzdeki günlerde Mehmet Özcan’nın SC Freiburg’a transferi söz konusu olabilir.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Özcan kimdir?

Mehmet Özcan, 10 Ağustos 1998 doğumlu orta saha oyuncusu. Sağ ayağını kullanıyor. 21 yaşındaki futbolcu, 2017'den beri profesyonel olarak Eskişehirspor forması giyiyor.

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