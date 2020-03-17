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17.03.2020 - 14:13 |

Son dakika haberi | EURO 2020 resmen ertelendi! İşte turnuvanın oynanacağı yeni tarih...

UEFA bugün yapılan toplantısında EURO 2020'nin ertelenmesine karar verdi. Turnuvanın 2021'de aynı tarihler olan 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapması planlandı.

Son dakika haberi | EURO 2020 resmen ertelendi! İşte turnuvanın oynanacağı yeni tarih...

SKORER - ÖZEL

UEFA'nın bugün Avrupa'da bulunan 55 futbol federasyonuyla yaptığı toplantıdan karar çıktı. UEFA, üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve  Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) bir araya geldi 

EURO 2020 ERTELENDİ!

UEFA bugün yapılan toplantısında EURO 2020'nin ertelenmesine karar verdi. Turnuvanın 2021'de aynı tarihler olan 11 Haziran ve 11 Temmuz arasında  yapılması planlanıyor. 

Norveç Futbol Federasyonu duyurdu

İlk kez Skorer olarak duyurduğumuz haberi, Norveç Futbol Federasyonu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) gelecek yıl 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını açıklayarak doğruladı.

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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kararı 

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kararını da verdi. Verilen kararda Corona virüs nedeniyle askıya alınan iki dev turnuva da tarih fark etmeksizin hayat normale döndüğü andan itibaren kaldığı yerden devam edecek.  UEFA, bu iki turnuvayı 2020 yılı içinde bitirilmesi planlanıyor. 

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Copa Amerika da ertelendi!

12 Haziran - 12 Temmuz 2020 tarihleri ​​arasında Kolombiya ve Arjantin'de yapılması planlanan bir diğer dev turnuva olan Copa America da gelecek seneye ertelendi. Sebebi ise Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi hayat normale döndüğü andan itibaren kaldığı yerden devam edeceği için Copa America 1 yıl ertelendi. Çünkü Copa America'ya katılacak birçok futbolcu Avrupa'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarında mücadele eden takımlarda forma giyiyor. 

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