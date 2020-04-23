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23.04.2020 - 18:20 | | Sporx

Son dakika | EuroLeague anlaştı! Maaş ödemeleri ertelendi...

EuroLeague, kulüplerin basketbolcularla anlaştığını açıkladı. Buna göre lig tekrar oynanana kadar maaş ödemeleri ertelendi. Öte yandan belirlenen bir salonda Final 8 sisteminin uygulanacağı duyuruldu. Son 8 takım, tek maç üzerinden eleme oynayacak.

Son dakika | EuroLeague anlaştı! Maaş ödemeleri ertelendi...

Celal Umut Eren / Skorer

THY Euroleague ve EURO Cup'ta planlama belirlendi. Resmi açıklamada; kulüplerin oyuncularla anlaştığını ve lig tekrar oynanana kadar maaş ödemelerinin ertelendiği bildirildi. Eğer sezon tamamlanırsa 15 Ağustos'a kadar maaşların yüzde 85'inin ödenmesi gerekecek. Eğer sezon iptal olursa; 2019-20 sezonu için sözleşmeler tamamlanmış sayılacak ve ödemelerin yüzde 80'inin yine 15 Ağustos'a kadar yapılacak.

Tek bir merkezde
THY Euroleague ve Euro Cup'ta kalan maçlar için çözüm bulundu. Maçlar tek bir merkezde oynanacak. 24 Mayıs'ta nihai karar alınacak. Ortaya konan takvime göre de; eğer sezon devam ederse 29 Mayıs-11 Haziran arası takımlar belirlenen merkezde karantinaya girecek. 12 Haziran-2 Temmuz arası kamp dönemi olacak. THY Euroleague'de 4-26 Temmuz arası, Euro Cup'ta da 4-17 Temmuz arasında kalan maçlar yapılacak.

8'li final

Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu da sezonun geri kalan kısmını tarif etti. Bertomeu: "Normal sezonda kalan 54 maç oynanacak ve sonra belirlenen bir salonda, Final 8 sistemi uygulanacak. Buna göre son 8 takım, tek maç üzerinden eleme usulü maçları oynayacak ve şampiyon belirlenecek. Maçlar seyircisiz olacak" dedi.

İşte o tarihler

29 Mayıs - 11 Haziran: Karantina süreci (Eğer gerekirse)

12 Haziran - 2 Temmuz: Hazırlık kampı

4 - 17 Temmuz: EuroCup maçları (Tek bir merkezde)

4 - 26 Temmuz: EuroLeague maçları (Tek bir merkezde)

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