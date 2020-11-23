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23.11.2020 - 14:11 |

Son dakika | Falcao 29 maçta var 25 maçta yok

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao bu akşamki Kayserispor maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

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Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Ryan Babel'in ardından Radamel Falcao'nun da bu maçta forma giyemeyeceği kesinleşti. Galatasaray'ın son yaptığı antrenmana katılmayan ve tedavisine devam edilen Radamel Falcao, Kayserispor karşısında da forma giyemecek.Galatasaray'a geldiği günden bu yana 25. maçını kaçıracak olan Radamel Falcao'nun sakatlık sürecinin 2 hafta sürmesi bekleniyordu ancak Kolombiyalı futbolcunun yaşı nedeniyle ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sürenin 4 haftaya çıktığı bildirildi.

Radamel Falcao'nun vücudunun pek çok ağrı kesiciye karşı direnç kazanmış durumda olduğu, bu durumun da iyileşmesini geciktirdiği belirtildi. Galatasaray'a geldiği günden bu yana toplam 29 maça çıkan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımda 25 maçı ise kaçırdı.

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Son dakika | Falcao 29 maçta var 25 maçta yok

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