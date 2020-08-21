Son dakika | Falette Frankfurt’ta antrenmana çıktı

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon devre arasında Eintracht Frankfurt’tan transfer ettiği Simon Falette, sezonu bitiminden haftalar sonra Alman ekibine geri döndü. Sarı-lacivertliler kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu için satın alma opsiyonunu kullanmazken, 28 yaşındaki stoper buna karşın bir süre Türkiye’den ayrılmadı.

İstanbul’dan Frankfurt’a geri döndü

Eintracht Frankfurt kulübünün oyuncuya, lig bitiminden sonra 3 haftalık bir izin verdiği öğrenildi. Bu süreyi İstanbul’da geçiren Falette hem Fenerbahçe’nin olası bir kararını bekledi hem de burada tatilini geçirdi. Ancak bu sürenin dolmasının ardından Almanya’ya dönerek dün itibariyle bonservisini elinde bulunduran kulübüne katıldı.

Testi negatif çıktı, performansı ölçüldü

Performans ve fizik ve laktat testlerine giren Simon Falette’nin verilerine bakıldı ve performansı ölçüldü. Aynı zamanda covid-19 testine de girdi ve test sonucu negatif olarak belirlendi. Bunun üzerine futbolcunun antrenmanlara katılmasının önünde bir engel bulunmadığı değerlendirildi ve Fransız savunmacı uzun bir süre sonra Alman ekibinde idmana çıktı.

Ana gruptan ayrı olarak çalıştı

Simon Falette’in Eintracht Frankfurt’taki antrenmanı A takım ile gerçekleşmedi. Gençler ve hazır durumda bulunmayan bazı deneyimli futbolculardan oluşturulan diğer grupla birlikte idman yaptı. Teknik direktör Hütter de oyuncunun durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Oynamak istiyor ama rekabet büyük’

Hütter ‘Simon Falette iyi futbolcu ve iyi bir çocuk. Kendisi oynamak istiyor ama rekabet de büyük. İki tarafın da işine gelecek bir çözüm arıyoruz’ şeklinde konuştu. Frankfurt ile bir yıl daha kontratı bulunan Simon Falette’nin menajeri aracılığıyla kendisine takım aramaya başladığı belirtildi.