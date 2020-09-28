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28.09.2020 - 18:05 |

Son dakika | Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı

Süper Lig'in flaş ekibi Fatih Karagümrük, transferlere devam ediyor. Kırmızı Siyahlı ekip, son olarak Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Stoke Cityli Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfere hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da geçiren Badou Ndiaye'nin yeni adres İstanbul ekibi oldu. İngiltere takımı Stoke City'nin oyuncusu Ndiaye, Fatih Karagümrük ile resmi sözleşmeye imza attı

Sözleşme detaylarıyla ilgili olarak kulüpten bir açıklama yapılmadı.

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Son dakika | Fatih Karagümrük, Badou Ndiayeyi kadrosuna kattı

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