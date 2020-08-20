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HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika | Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano'yu resmen açıkladı
20.08.2020 - 15:35 |

Son dakika | Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano'yu resmen açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu renklerine bağladı.

Son dakika | Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano'yu resmen açıkladı
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Süper Lig'e 36 yıl sonra yükselen Fatih Karagümrük yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Karagümrük bu kapsamında kadrosuna deneyimli file bekçisi Emiliano Viviano'yu kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Viviano'yu transfer edildiği duyuruldu.

Futbola doğduğu şehrin takımı Fiorentina’da başlayan Viviano, ülkesi İtalya’da Inter, Bologna, Palermo ve Sampdoria başta olmak üzere 8 takımda forma giydi. Viviano, Kariyerinde Arsenal ve Sporting Lizbon takımları için ülke dışına çıktı. Deneyimli kaleci, İtalya Milli Takımı’nda birçok kez forma giydi. Serie A tarihinin en çok penaltı kurtaran 8. kalecisi olan Viviano’nun kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.

34 yaşındaki kalecinin imza töreninde İkinci Başkan Serkan Hurma ve Sportif Direktör Murat Akın da yer aldı.

Son dakika | Fatih Karagümrük, Emiliano Vivianoyu resmen açıkladı

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