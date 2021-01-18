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18.01.2021 - 14:32 |

Son dakika | Fatih Karagümrük, Lucas Castro transferini bitirdi

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün Serie B temsilcisi SPAL'da forma giyen Lucas Castro 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Son dakika | Fatih Karagümrük, Lucas Castro transferini bitirdi
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Ocak transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalya'nın SPAL takımında forma giyen Lucas Castro ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, İstanbul temsilcisinin tecrübeli orta saha oyuncusu ile büyük oranda anlaştığını ve 31 yaşındaki futbolcuya 1.5 yıllık imza attıracağını duyurdu.

Castro bu sezon SPAL formasıyla toplam 13 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika | Fatih Karagümrük, Lucas Castro transferini bitirdi

 

 

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