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HaberlerKaragümrükspor Haberleri Son dakika | Fatih Karagümrük, Yannis Salibur'u transfer etti!
26.09.2020 - 17:43 | | AA

Son dakika | Fatih Karagümrük, Yannis Salibur'u transfer etti!

Fatih Karagümrük, Yannis Salibur'u kadrosuna kattığını açıkladı

Son dakika | Fatih Karagümrük, Yannis Salibur'u transfer etti!
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Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fransız sağ kanat oyuncusu Yannis Salibur'u kadrosuna dahil etti. 

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak İspanya'nın Mallorca takımında oynayan 29 yaşındaki Salibur, ikinci başkan Serkan Hurma'nın katıldığı törenle sözleşmeye imza attı. 

Kulüp kariyerinde ülkesinde Lille, Guingamp ve Saint Etienne gibi takımların formalarını giyen Salibur, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de görev aldı.

Son dakika | Fatih Karagümrük, Yannis Saliburu transfer etti

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