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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Fatih Terim geç geldiği için uyarmıştı! Luyindama'dan sürpriz hamle...
25.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fatih Terim geç geldiği için uyarmıştı! Luyindama'dan sürpriz hamle...

Galatasaray’da idmana geçen kalan ve Teknik Direktör Fatih Terim tarafından sert şekilde uyarılan Luyindama yaşananlardan ders çıkardı.

Son dakika - Fatih Terim geç geldiği için uyarmıştı! Luyindama'dan sürpriz hamle...
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Galatasaray’da bu sezon önce özel maça sonra da idmana geçen kalan ve Teknik Direktör Fatih Terim tarafından sert şekilde uyarılan Luyindama yaşananlardan ders çıkardı.

Demokratik Kongolu futbolcu idmanlara geç kalmamak için evini değiştirdi. Florya’ya yakın olduğu Bahçelievler’de bir ev alan 26 yaşındaki futbolcunun bu adımı takımda kalacağı şeklinde de yorumlandı. Everton ile adı anılan tecrübeli oyuncunun attığı bu adımla “Burada kalıyorum” mesajı verirken, disiplin konusunda da daha hassas hareket etmesi bekleniyor.

Hatay ile yapılan özel maçta stada geç kalan ve bu yüzden azar işiten Luyindama’nın ikinci vukuatı ise Çaykur Rizespor maçı öncesi yaşanmıştı. Uyarılardan ders almayan ve disiplinsiz davranan sarı-kırmızılı futbolcu formasını Donk’a kaptırmıştı.
Marcao’nun yokluğunda yeniden formasına kavuşan Luyindama yeni bir sayfa açtı.

Son dakika - Fatih Terim geç geldiği için uyarmıştı Luyindamadan sürpriz hamle...

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