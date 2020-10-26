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26.10.2020 - 16:58 |

Son dakika | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Her şey yolunda

Galatasaray'da gerçekleştirilen kritik toplantının ardından teknik direktör Fatih Terim, "Her şey yolunda" açıklamasını yaptı.

Son dakika | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Her şey yolunda
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Büyükşehir Belediye Erzurum maçından sonra yaptığı açıklamalar camianın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Tecrübeli hoca Türk Telekom Stadı'nda bugün yönetim kurulu ile bir araya geldi. Saat 14.30'da başlayan zirvede Başkan Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Terim yer aldı.

Tecrübeli teknik adam ve Abdurrahim Albayrak toplantının ardından açıklama yaptı. Terim sosyal medya hesabından "Her şey yolunda" paylaşımını yaptı.

"Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz"

Abdurrahim Albayrak ise NTV'ye yaptığı açıklamada, "Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz" dedi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise NTV'ye yaptığı açıklamada, "Hocamız da tweet attı, hiç bir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz" dedi.

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