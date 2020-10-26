Son dakika | Fatih Terim ile yollar ayrılacak iddiasına cevap! "Yalan!"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Salı günü yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında Fatih Terim'in görevine son verileceği iddiası hakkında açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan Yusuf Günay, iddiaları yalanladı. "Bu haber uydurma. Fatih Terim ile bu sezon şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Böyle bir karar çıkmayacak."

Galatasaray'da Salı günü gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısında Fatih Terim'in gönderileceği iddialarının sosyal medyaya düşmesi üzerine Yusuf Günay haberleri yalanlarken, "Salı günü toplantımız var doğru ama Fatih Terim'in görevine son verileceği haberleri tamamen asılsızdır." dedi.

FATİH TERİM'İN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Fatih Terim, BB Erzurumspor galibiyeti sonrasında basın toplantısında ""Kaybettiğinizde suçlu tektir, kazandığınızda kazanan herkestir. Bizde de öyle oldu. Çeşitli defalar Galatasaray ve Galatasaray taraftarlarından kopartıldım. Her geldiğimde bir şekilde kopartıldım. Bu sefer gelirken söz verdim ve sözümü tutmaya çalışıyorum. Herkes bu durumda benim ne yapacağımı bilmesine rağmen aslolan Galatasaray ve taraftar olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin hesaplarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Ancak yine söyledim. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim." ifadelerini kullanmıştı.