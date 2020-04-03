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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika... Fatih Terim ilk kez fotoğrafını paylaştı!
03.04.2020 - 21:52 |

Son dakika... Fatih Terim ilk kez fotoğrafını paylaştı!

Galatasaray'da koronavirüs tedavisi kapsamında hastaneden taburcu olan teknik direktör Fatih Terim sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Terim, sarı-kırmızılı futbolcularla video konferans aracılığıyla görüştü

Son dakika... Fatih Terim ilk kez fotoğrafını paylaştı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün takımdaki tüm oyuncular ile görüntülü görüştü.

Oyuncularına mevcut sağlık durumunu ve tedavi sürecini anlatan Terim, oyuncularının ve ailelerinin genel durumu ile sağlık bilgileri hakkında bilgiler alırken, bu süreçte fizik performans kadar mental olarak güçlü kalmanın önemine dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca liglerin başlama ihtimali ve olası tarihlere ilişkin teknik heyet olarak hazırladıkları, sağlık öncelikli zaman ve iş planlarından da bahsetti.

Fatih Terim ve oyuncuları arasındaki görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Terim sosyal medya paylaşımında "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın..." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Fatih Terim ilk kez fotoğrafını paylaştı

Son dakika... Fatih Terim ilk kez fotoğrafını paylaştı

Son dakika... Fatih Terim ilk kez fotoğrafını paylaştı

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