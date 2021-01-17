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17.01.2021 - 21:33 |

Son dakika - Fatih Terim: "Muslera'yı Denizli maçında oynatacağım"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Fatih Terim: "Muslera'yı Denizli maçında oynatacağım"
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Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"10 kişi kalmak, hele hele böyle ağır bir sahada 58'de yaklaşık 40 dakika 10 kişi kalmak hiç kolay değil, hiç kolay değil. Rakibiniz Beşiktaş. Ciddi ve güçlü bir rakip. Derbilerde eksik kalmak bir teknik adamın hiç istemeyeceği bir şey."

"Diagne'nin pozisyonu net kırmızı kart. Kafayla gideceğin yere ayakla gidersen böyle olur. Profesyonelce değildi."

"Muslera'yı bugün kadroya dahil ettim ve nasipse, üç günde bir şey olmazsa Denizli maçında oynatmayı düşünüyorum."

"Genel olarak bizim santrforlarımız kırmızı kart yiyor. Daha önce Falcao kırmızı gördü, şimdi Diagne. Doğru mu yanlış mı o değil, zaten o yok, şimdi bu da yok. Birini koyacağız santrfora ve sonuçta 11 kişi çıkacağız."

"Marcao'nun geri pası hariç ciddi bir şey yaşamamıştık. Defansif manada tedbirler veya düşüncelerimiz yerli yerine oturdu. Ön alanda başarılı değildik. Bazı pozisyonlarda ya geciktik, ya vuramadık, ya doğru seçim yapamadık"

Son dakika - Fatih Terim: Muslerayı Denizli maçında oynatacağım

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