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22.10.2020 - 12:13 | | İstanbul, DHA

Son dakika | Fatih Terim ve kızı Buse Terim'e hakarete dava

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya sosyal medya hesabı Instagram'dan küfürlü mesaj atarak hakaret ettiği iddia edilen Serkan E. hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Son dakika | Fatih Terim ve kızı Buse Terim'e hakarete dava
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Serkan E'nın kendisine seko_74 kullanıcı adıyla Buse Terim Bahçekapılı'nın Instagram hesabına 10 Haziran 2020'de küfürlü mesaj attığı belirtildi.

Fatih Terim'i ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'yı hedef alan mesajlar üzerine avukatları Rezan Epözdemir aracılığıyla suç duyurusunda bulundukları belirtildi. Soruşturma sonucunda yapılan araştırmada şüpheli Serkan E'nin Almanya'da yaşadığı tespit edildi. Savcılık Serkan E. hakkında "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan her iki müştekiye ayrı ayrı olmak üzere toplam 6 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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