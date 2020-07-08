Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Fatih Terim'den başkanlık açıklaması
08.07.2020 - 09:41 |

Son dakika | Fatih Terim'den başkanlık açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı kulübe başkan olacağı iddialarıyla ilgili konuştu.

ABONE OL

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da başkanlık görevini üstleneceği konuşulan teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve tecrübeli çalıştırıcının başkanlık gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

Son dakika | Fatih Terimden başkanlık açıklaması

Fatih Terim'in konuyla ilgili Evren Turhan'a aktardıkları şu şekilde:

"Başkanlığı düşünmüyorum. Nereden çıktı bu? Böyle bir düşüncem yok. Galatasaray başkanlığı çok önemli bir konum. Beni oraya yakıştırmaları muhteşem bir şey ama başkanlığı düşünmüyorum"

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da Onyekuru gerçeği ortaya çıktı! Terim çıldırdı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şansal Büyüka: Böyle oynayacaksa Fenerbahçe yaşadı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rıdvan Dilmen: Bu düzensizlik berbat! Skandal...
Murat Özen: "Nkoudou'nun kronik sakatlığı varsa neden transfer edildi?"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Fatih Terim'den başkanlık açıklaması
    Son dakika | Fatih Terim'den başkanlık açıklaması
  2. Trabzonspor - Antalyaspor maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Trabzonspor - Antalyaspor maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  3. Alanyaspor - Galatasaray maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Alanyaspor - Galatasaray maçı heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  4. Transfer haberleri | Real Madrid Sloukas’ın peşinde
    Transfer haberleri | Real Madrid Sloukas’ın peşinde
  5. Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 3 yıllık sözleşme
    Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 3 yıllık sözleşme



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şansal Büyüka: Bugün bana, yarın sana!

Şansal Büyüka: Bugün bana, yarın sana!

Bayern Münih modeli!

Bayern Münih modeli!

Beşiktaşlı yöneticiler umutlu: Kaybedilmiş bir şey yok

Beşiktaşlı yöneticiler umutlu: Kaybedilmiş bir şey yok

Bol gollü maçlar

Bol gollü maçlar

Sıradaki Haber